Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giovanni Galeone ha detto la sua anche sulle doti dell'”allievo” Massimiliano Allegri.

Ecco le sue parole: “Innanzitutto ha un ottimo rapporto con i giocatori: è diretto. Anche quando si incazza, si incazza veramente. Tanti invece fanno finta. Poi però ricuce e tutto finisce lì”.

Il maestro di Allegri svela tutto

“E poi ha una dote che non tutti hanno, un talento: cioè una facilità di lettura della partita fantastica. Se si è pentito? No, per niente! Lui è contentissimo e non ha alcun dubbio”.

“E’ deciso a ripetere quello che aveva fatto appena arrivato alla Juventus. Non è facilissimo ma può provarci. Sicuramente è più facile dell’anno scorso”.