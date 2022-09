Masssimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla a Sky Sport dopo PSG-Juve 2-1. Ecco le parole del tecnico in merito all’andamento della gara e ai motivi della sconfitta. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

MIGLIOR PARTITA – “Soddisfatto? Diciamo che dobbiamo uscire rammaricati, con un risultato diverso nonostante i rischi. Avessimo fatto un primo tempo buono e il secondo brutto, si parlava di brutta partita. Questo è il calcio, per fare risultati serve più attenzione. Stiamo lavorando, miglioreremo. Ho detto ‘bravi’ ai ragazzi, ma bisogna essere rammaricati. Creato di più? Siamo stati aggressivi, creato gioco, serviva più lucidità nel finale, a sinistra eravamo uno in più, da lì McKennie entrava in area. La prestazione nella ripresa c’è stata”.

CAMBIO MODULO – “Ad hoc per il Psg? Volevo vedere come giocavano, Milik è intelligente e serve anche a Vlahovic per tirarsi fuori dalla marcatura, entrambi hanno fatto bene. Milik era un po’ stanco, Locatelli l’ho messo lì e ci ha dato geometrie. Abbiamo avuto soluzioni. Milik? Era un momento in cui loro avevano il pallino, ho messo uno di qualità per avere più palleggio. Il gol poteva arrivare da cross, imbucata, contropiede”.

PAREDES – “Si muove meglio il pallone? Bisogna rimanere sereni, molto fiduciosi, come tutto l’ambiente. Noi anche stasera abbiamo fuori dei giocatori, devo solo ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo. Numericamente i cambi possiamo soffrirli, mancano giocatori tecnici e fisici. Contro i 3 davanti hanno fatto ottima partita, anche con Verratti, che ha fatto una chiusura su una palla su Vlahovic straordinaria. Dispiace. Pensiamo alla Salernitana, è la partita più difficile e complicata, servono i tre punti”.