Allegri pensa ad una sorpresa in difesa per la Juve

Allegri e le rotazioni in difesa al rientro dopo la sosta. Come riferisce Gazzetta, nelle prime due partite non ci sarebbe da stupirsi se il tecnico decidesse di puntare sull’affidabilità del “made in Italy”.

Allegri cambia la difesa Juve?

Bonucci, Daniele Rugani e Federico Gatti, reduci dalle due settimane di ferie e dai primi giorni di allenamento alla Continassa, arriveranno a gennaio più freschi di gambe e di testa.

Se non tutti e tre gli italiani, almeno due (Gatti e Bonucci) potrebbero guidare la ripartenza di Cremona. Probabilmente assieme a Bremer, che dei brasiliani è quello che in Qatar si è usurato di meno