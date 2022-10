Allegri: “Stagione fallimentare? Non dimentichiamo che…”

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna. Il tecnico ha risposto in merito alle accuse di una stagione fallimentare per i bianconeri:

“Cosa mi aspetto? Da domani dovrebbe iniziare una nuova stagione, non scordiamoci che la prima parte è stata fatta male, eravamo partiti bene, le prime 3 come prestazioni… poi dopo abbiamo mollato, abbiamo fatto brutte prestazioni e sconfitte. I dati confermano quello che è stato: giocate 9 partite, perse 3, due di Champions e una in campionato”.

“Consci e responsabili del momento, ne abbiamo parlato, troviamo un Bologna che ha demeritato la sconfitta con l’Empoli, noi dobbiamo tornare alla vittoria”.

“I giocatori? Sono tornati bene, l’Italia ha vinto due partite, Bonucci e Gatti sono tornati a livello mentale rinfrancati, Vlahovic e Kostic hanno fatto bene, gli altri comunque hanno fatto bene e abbiamo fatto due allenamenti buoni. Domani conta”.