Allegri svela gli obiettivi della Juve 2022-2023

Massimiliano Allegri ha dato oggi il via alla nuova stagione con una conferenza stampa in compagnia di Dusan Vlahovic. Nel corso della conferenza ha anche spiegato quali sono gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora.

OBIETTIVI – “La Juve non ha vinto neanche un trofeo, eravamo partiti per vincere e non ci siamo riusciti”.

“Gli innesti di Di Maria e Pogba, con Gatti e il recupero di Chiesa, un acquisto nuovo perché l’abbiamo avuto poco, lo stesso McKennie, rende la Juve competitiva. Vincere non è facile, dobbiamo fare tutto per vincere il campionato, fare bene in Champions. I primi tre mesi sono molto importanti”.