Allegri svela: “Fatto fuori Paredes per un motivo! Su Kean…”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve-Empoli. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

IL MATCH – Stiamo più somigliando a una squadra, eravamo partiti bene poi abbiamo bucato una settimana che ci è costata il ritardo in campionato. Dovevamo dare una conferma dopo la vittoria del derby e i ragazzi sono stati bravi, non era semplice perché l’Empoli è una squadra che gioca, Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto, nel secondo abbiamo aumentato i giri, loro sono calati e abbiamo dato vita a una gara piacevole.

IN CRESCITA – Stiamo migliorando, nel secondo tempo ritmi diversi ed è un buon segnale di condizione fisica, in questa settimana abbiamo lavorato bene e bisogna continuare. Martedì abbiamo una bella partita e dobbiamo provare a ribaltare il risultato.

KEAN – Si è presentato molto bene, è normale che ha avuto momenti di difficoltà ma poi è risalito, oggi ha fatto gol e ha avuto occasioni. Sono contento di lui e di tutti, anche chi è entrato ha fatto bene.

AUTOSTIMA – I risultati aiutano, con Cuadrado e Kostic sugli esterni dobbiamo sfruttarli il meglio possibile. Nel primo tempo abbiamo avuto meno palleggio, poi nel secondo siamo andati meglio.

PAREDES – Quando è arrivato non era in condizione fisica ottimale, ha giocato quando avevamo Rabiot e Locatelli fuori. Oggi quando è entrato ha fatto bene, avevamo bisogno di tecnica. Gli ho detto che non avrebbe giocato perché serviva gamba contro l’Empoli, la mezzala in queste partite dev’essere più di copertura e di gamba, non avendo neanche Alex Sandro sulla sinistra.