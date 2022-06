Bargiggia attacca Allegri: “Un trombone fuori dal tempo”

Sul proprio account Twitter, Paolo Bargiggia ha commentato così le parole di Massimiliano Allegri in merito alla crescita dei giovani rilasciate a DAZN: “Allegri è semplicemente un trombone fuori dal tempo e fuori dalle attuali dinamiche del calcio. Queste sono dichiarazioni da uno che sta su Marte. Vincesse pure il prossimo scudetto, resterebbe… un allenatore trombone che ha vinto uno scudetto”

Bargiggia attacca le parole di Allegri a DAZN

DAZN presenta “TeoreMax – La versione di Allegri”, in esclusiva sulla piattaforma leader nello streaming sportivo.

Con l’espediente di un gioco da tavolo in versione calcistica, si girano le carte e si fanno le domande: Andrea Barzagli nella veste di giornalista, Massimiliano Allegri in quella dell’intervistato, sono i protagonisti di un’intervista esclusiva e inedita rilasciata dall’allenatore della Juventus. Allegri si racconta e, tra aneddoti e curiosità, rimpianti e gioie, passato e futuro, dà “la sua versione” dei fatti di questa stagione di Serie A TIM.

Di seguito alcune delle citazioni dall’intervista “TeoreMax – La versione di Allegri”.

La mentalità di Milan e Juventus

“Quando sei in una grande squadra devi vincere. Quindi un metodo lo devi trovare e tutti gli anni non è uguale. Milan e Juventus hanno mentalità diverse, ma entrambe vogliono vincere.

La Leadership

“La leadership o ce l’hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questa squadra, in questo gruppo, Giorgio (ndr Chiellini) è stato importante, come anche te (nrd Andrea Barzagli), com’è stato importante anche Gigi, parlo degli italiani, Claudio Marchisio lo stesso. Per il futuro credo ce ne siano due, che sono: De Ligt e Locatelli. Poi, quest’anno è stata una piacevole sorpresa Danilo, che è uno che quando parla non è mai banale e parla sempre mettendo davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra. In fin dei conti un leader cosa è? È la squadra che ti riconosce come leader, nello spogliatoio di solito c’è un leader tecnico e un leader carismatico.”