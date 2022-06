Bargiggia: “Di Maria e Pogba alla Juve, ultimo tentativo per Morata”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

Per quanto riguarda l’Inter, Lukaku e Dybala sono vicini? Quale nerazzurro sarà invece ceduto? “Per Lukaku manca solo l’annuncio, ma la trattativa per Dybala è in stand by. L’argentino non ha mercato. Se l’Inter non dovesse cedere un giocatore in attacco, l’arrivo di Paulo rischia di saltare. Qualora dovesse restare ancora svincolato nelle prossime settimane, ci potrebbe essere anche un tentativo del Milan. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Skriniar è nel mirino del Psg, anche se le offerte presentate non soddisfano i nerazzurri. Lo slovacco è sul mercato, ma le diverse operazioni sono bloccate. Bremer è promesso sposo dell’Inter, potrebbe arrivare solo dopo l’uscita di un difensore, ma occhio all’interesse della Juve e ad un possibile assalto, in caso di addio di De Ligt”.

Per quanto concerne il Milan, come spieghi il budget di mercato esiguo? “Oggi dovrebbero essere annunciati i rinnovi di Maldini e Massara, è stato ingaggiato Origi, ma è sfumato l’obiettivo Botman. Il Milan farà presto un tentativo per Renato Sanches, cercando di avvicinarsi al francese e comprendere la fattibilità dell’operazione. Arriverà anche un trequartista, piacciono Ziyech e De Katelaere. I rossoneri erano interessanti anche a Zaniolo; la Roma si è molto irritata per il comportamento del calciatore, serviranno 50 milioni per lasciarlo partire e quindi sia Juve sia Milan potrebbero defilarsi dalla corsa”.



Per quanto riguardo la Juve, come procedono le trattative con Di Maria, Pogba e Dzeko come vice Vlahovic? “La Juve stava trattando Arnautovic e Simone, ma sta attendendo l’Atletico per tentare di convincere gli spagnoli ad abbassare la richiesta del cartellino di Morata. Per Pogba è fatta, bisogna attendere, invece, ancora per Di Maria, ma l’argentino pare che abbia accettato l’offerta dei bianconeri. Si attendono soltanto gli annunci ufficiali”.