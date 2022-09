Bernardeschi: “Alla Juve sentivo la pressione, a Firenze invece…”

Intervenuto ai microfoni di Telelatino, Federico Bernardeschi è tornato a parlare del passaggio dalla Juve al Toronto FC.

Ecco il suo racconto: “C’erano tante squadre con cui ho parlato e varie si sono fatte avanti, ma con il Toronto è andata subito in porto. Penso che la MLS abbia un grande futuro, ci sono progetti in grande, non solo qui a Toronto, ma per l’intero campionato”.

“Alla Juventus sentivo la pressione ogni giorno, durante i primi sei mesi, l’impatto è stato molto diverso dal mondo da cui venivo, e per me è stato davvero difficile. A vent’anni ero titolare in Serie A e ho passato tre buoni anni a Firenze, mi sentivo me stesso. Giocavo e mi divertivo, stavo bene sia fisicamente che mentalmente”.