Bonucci: “Fischi giusti, ci metto la faccia da capitano! Sono preoccupato”

Bonucci a Prime Video parla dopo Juventus-Benfica 1-2:

FISCHI – “Sono giusti, c’è poco da dire, abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere, giusto essere fischiati. Ci metto la faccia da capitano, stiamo attraversando questo momento dove facciamo fatica a fare tutto dopo che facciamo gol”.

PREOCCUPATO – “Sono preoccupato, non nascondo nulla, usciamo dalla partita troppo spesso, per un fatto mentale o fisico non lo so, questo mi preoccupa di più. Facciamo molta fatica a tenere costanti le partite. C’è poco da dire, dobbiamo stare zitti e lavorare”.

PROBLEMA – “Si può cambiare sicuramente, abbiamo fuori tanti giocatori, stiamo giocando tante partite gli stessi, la fatica si fa sentire. La colpa è di tutti non di qualcuno in particolare”