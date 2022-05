Brutta notizia per Kean in nazionale

Moise Kean ha lasciato anzitempo l’allenamento della Nazionale a Coverciano a causa di un problema fisico.

Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, prima di avere una diagnosi e, di conseguenza, i tempi di recupero per l’attaccante della Juventus.

Ma qual è il destino di Kean per la prossima stagione?

L’attaccante ha deluso, anche se nessuno si aspettava da lui un rendimento come quello di Cristiano Ronaldo, come racconta Tuttosport.

Dopo 17 reti in 41 presenze nell’annata al Paris Saint-Germain, Kean si è perso e ha avuto un rapido contatto con la dirigenza cui ha confessato che non si sarebbe impuntato qualora avessero optato per una seconda separazione: gli interessamenti non mancano, dal Psg al West Ham. Il problema è che la Juve deve riscattarlo dall’Everton pagando 28 milioni.