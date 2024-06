Buffon: “Ieri ho rivisto Del Piero”

Il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, dopo la vittoria dell’Italia contro l’Albania di ieri sera,ha parlato con la stampa a Casa Azzurri durante la premiazione del concorso “Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!” indetto dall’Ambasciata italiana in Germania, in collaborazione con la FIGC.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TMW: “Ieri non era facile reagire, ma la nostra forza è aggrapparci al gioco, abbiamo fatto così ed abbiamo meritato la vittoria. Ieri ho rivissuto le emozioni 2006 rivedendo Del Piero, io che sono così concentrato sul presente, qualche passaggino all’indietro l’ho fatto”.

E infine: “Quando c’è l’Italia, tutti remiamo dalla stessa parte e per me questa è stata una magia ed essere stato qui in Germania e vincere un Mondiale, è il regalo più grande che la vita mi poteva dare e ancora mi commuovo.”

fonte: tuttojuve.com