Buffon sicuro: “Juve superiore al Milan, ma non mi ha deluso perché…”

Gianluigi Buffon, in occasione dei festeggiamenti a Firenze per il 20° anniversario della Fondazione Nicolò Galli ha parlato affrontando diversi argomenti. Inevitabile un suo commento sulla stagione della Juventus e su alcuni singoli bianconeri, tra passato, presente e futuro. Le sue parole riportate da ilbianconero.com:

Buffon su Juve e Milan

“Deluso dalla Juve? No, per me era superiore al Milan ma ci può stare un piccolo passo falso dopo tanti anni. L’obiettivo era tornare in Champions League senza sofferenza e per come era partita è stato un vero miracolo. Quest’anno è venuta meno l’Atalanta e la Juve è riuscita a centrare l’obiettivo”

“L’ultima in azzurro di Giorgio? Bisogna farsene una ragione, dopo un po’ è giusto mettere archiviare il passato e fare altro. La cosa bella di Giorgio è che secondo me poteva e potrebbe ancora performare a grandissimi livelli ed essere utile in tutte le squadre in cui giocherà”.

“Le difficoltà di Vlahovic? Ha fatto tanti gol nei suoi primi mesi, ma alla Juve i primi 4-5 mesi sono duri per tutti, la pressione è diversa. Il ritorno di Pogba? Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre, se la Juve ha pensato a lui ha dei validi motivi”.