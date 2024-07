Calciomercato Juve, 7 obiettivi per la fascia: tutti i nomi

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli promette altri tre acquisti almeno per le prossima settimane. Almeno uno per reparto ha riferito ieri in conferenza stampa, ma potrebbero anche aumentare in base alle dinamiche che si verranno a creare come determinate partenze che andrebbero poi numericamente e tecnicamente colmate. Preso Michele Di Gregorio in porta, il pacchetto è completo con Mattia Perin e Carlo Pinsoglio: ora bisogna solo trovare una nuova sistemazione a Wojciech Szczęsny.

Calciomercato Juve, tutti i nomi per la fascia

In difesa preso Juan Cabal per la fascia sinistra e ora la priorità è un difensore centrale con Jean-Clair Todibo il grande nome nel mirino una volta sfumato il sogno che portava a Roberto Calafiori. Centrocampo sistemato con Douglas Luiz e Khéphren Thuram, ora manca la ciliegina sulla torta da mettere sulla trequarti: Teun Koopmeiners che resta il grande obiettivo nonostante il muro di queste ore da Bergamo.

E sulla fascia invece? Se negli altri reparti le idee sono chiare, sulla corsia un po’ meno. O quanto meno anzi ci sono parecchi nomi nel mirino da cui Giuntoli dovrà pescare come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola: Jadon Sancho del Manchester United, Giacomo Raspadori del Napoli, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Pepe e Wenderson Galeno, Francisco Conceiçao del Porto e Domenico Berardi del Sassuolo. Probabile però che ne arrivano due rinforzi su questo versante considerando anche la partenza di Federico Chiesa oltre che a quella di Matias Soulé.