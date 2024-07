Calciomercato Juve, arriva la decisione sul futuro di Locatelli

Calciomercato Juve: è subito restyling a centrocampo in queste prime settimane di sessione estiva. Inevitabile dopo le enormi difficoltà sul piano realizzativo e non solo della passata stagione. Prima è arrivato Douglas Luiz che sarà il nuovo regista bianconero ma porterà appunto anche dei goal considerando le 10 realizzazioni nell’ultima stagione in Premier League, poi è in arrivo Khéphren Thuram che sarà l’incontrista ma avrà anche il compito di inserirsi e provare a fare la differenza.

Calciomercato Juve, la decisione su Locatelli

Allo stato attuale Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli andrebbero a completare il reparto del nuovo 4-2-3-1, ma se il giovane bianconero è una certezza potrebbe esserlo di meno l’altro italiano tentato da Roberto De Zerbi per una suggestiva esperienza in Europa. Reduce dall’enorme delusione di Euro 2024 dove è stato tagliato fuori a sorpresa dal Ct Luciano Spalletti quando ha diramato i 30 preconvocati, per lui ora c’è anche la retrocessione in biaconero.

Come detto non partirà titolare ai nostri di partenza, anche se ci sarà spazio per tutti considerando la filosofia roteante di Thiago Motta e i tanti impegni in calendario soprattutto per la stagione in arrivo. Ma ci sarebbe la voglia dell’ex Sassuolo di mettersi in gioco e giocarsi le sue carte. La Juventus invece, come riporta Calciomercato.com, avrebbe deciso di non privarsi del calciatore salvo un’offerta irrinunciabile. Ma questo vale un po’ per tutti, tranne gli intoccabili del neo allenatore bianconero.