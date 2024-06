Calciomercato Juve, Berardi piano B per la fascia: quanto costa adesso 

Calciomercato Juve, si cerca un obiettivo per la fascia destra nel nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta. Perché Federico Chiesa sembra ormai fuori dai programmi bianconeri e destinato alla cessione subito dopo l’Europeo dove, si spera, possa aver inciso in maniera netta così da poter monetizzare ancor di più grazie alle sue prestazioni. Il contratto in scadenza nel 2025 e una nuova filosofia di gioco lo portano lontano da Torino, con un altro giocatore che dovrà agire sulla sua zona di competenza.

Calciomercato Juve, Berardi piano B a Greenwood?

Il nome preferito, come conferma il Corriere Torino oggi in edicola, è quello di Maison Greenwood che è un profilo gradito direttamente al neo allenatore bianconero. I giocatore, reduce da un’ottima stagione al Getafe in prestito, ha già dato un ok di massima alla Vecchia Signora. Il problema è il Manchester United, proprietario del cartellino del 22enne inglese, che spara 50 milioni di euro: forse troppi se non si riusciranno ad abbassar le pretese, magari alla luce di una scadenza di contratto sempre nel 2025.

Altrimenti – evidenzia il quotidiano – la Juventus sarà costretta a virare su un piano B e ci sarebbe già una vecchia conoscenza juventina sul taccuino: Domenico Berardi. L’attaccante 29enne, il quale ha già sfiorato la Continassa lo scorso anno, ora potrebbe arrivare più facilmente in virtù del grave infortunio e della retrocessione del Sassuolo anche se andranno opportunamente verificate le sue condizioni fisiche una volta rientrato. Sarebbe però un affare low cost, questa volta: da 8-10 milioni di euro.