Calciomercato Juve, Calafiori all’Arsenal: situazione rientrata

Calciomercato Juve, sembrano che stiano per sfumare di nuovo le possibilità relative a Roberto Calafiori e un possibile ritorno di fiamma. L’affare con l’Arsenal sembrava infatti in bilico, quasi sfumato, e Cristiano Giuntoli ci stava facendo nuovamente un pensierino nonostante sia vicinissimo a Jean-Clair Todibo. Ma alla fine dovrebbe arrivare la fumata bianca per il passaggio del pupillo di Thiago Motta in Premier League nonostante le complicazioni emerse nelle ultime settimane che hanno bloccato un affare che sembrava da fare in questioni di ore.

Calciomercato Juve, sfuma ancora Calafiori: confermato all’Arsenal

La situazione però è stata recuperata. Come infatti annunciato da SkySport, sono stati determinanti gli aggiornamenti delle ultime ore che stanno portando a un’accelerata e un lieto fine col giocatore che volerà effettivamente in Inghilterra. Affare da 50 milioni di euro e col Bologna che ne girerà quasi la metà al Basilea alla luce della percentuale di rivendita stabilita al momento del trasferimento dalla Svizzera al capoluogo emiliano. La società alla fine ha ceduto pur di non perdere questa occasione e farla perdere al 22enne.

Determinanti i lavori di mediazioni delle ultime ore, perché la situazione – conferma l’emittente – stava davvero sfuggendo di mano con le parti che iniziavano a perdere la pazienza. Invece ecco che è tutto pronto e definito, con Giuntoli che non avrà più alcuna tentazione e potrà definire il 5° acquisto juventino dalla Francia.