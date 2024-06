Calciomercato Juve, chi vuole Thiago Motta sulla fascia: la richiesta

Calciomercato Juve, obiettivo esterno d’attacco. Ma dovrà essere speciale tale profilo. Ovvero dovrà avere caratteristiche particolari su volere di Thiago Motta per plasmare al meglio il suo nuovo 4-2-3-1 juventino. Significa in particolare che si cerca un giocatore duttile e potenzialmente adattabile anche come prima punta come vice di Dusan Vlahovic. E sembra che la Vecchia Signora abbia anche individuato un profilo che risponde a tali peculiarità.

Calciomercato Juve, la richiesta di Thiago Motta per l’esterno

Si tratterebbe di Karim Adeyemi, 22enne vice campione d’Europa col Borussia Dortmund. L’attaccante in effetti può giocare sia su entrambe le fascia sia come massimo terminale offensivo. Valutato 30 milioni di euro, il club tedesco potrebbe venderlo anche piuttosto facilmente poiché ha intenzione di puntare forte su Jadon Sancho per la fascia, altro obiettivo juventino.

Per sbloccare l’affare teutonico il Dt Cristiano Giuntoli potrebbe giocarsi la carta Dean Huisejn che è nel mirino del gialloneri e si potrebbe imbastire uno scambio con conguaglio economico in direzione Germania. Sulla tracce del difensore spagnolo-olandese, oltre all’Atalanta per un potenziale discorso parallelo per Teun Koopmeiners, ci sono anche Bayern Monaco e Stoccarda. In ogni caso a oggi a è probabilmente Adeyemi la primissima idea per la corsia destra, con Kenan Yildiz pronto e blindatissimo sull’altra.