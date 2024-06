Calciomercato Juve, definita la strategia per arrivare a Sancho

Calciomercato Juve, obiettivo esterno destro per il nuovo 4-2-3-1 bianconero. Se dall’altra parte ci sarà Kenan Yildiz e al centro si spera il grande obiettivo Teun Koopmeiners, si cerca un profilo di assoluto impatto sulla destra per completare una trequarti fiammeggiante per la felicità di Dusan Vlahovic che potrebbe avere parecchi palloni da buttare in rete quest’anno. E il nome è stato individuato e in verità anche da mesi.

Calciomercato Juve, obiettivo Sancho a destra

Si tratta di Jadon Sancho pronto già a gennaio per un’operazione fatta saltare da Massimiliano Allegri. Ora le parti ci riprovano ma non sarà semplice considerando l’ultimo anno al Borussia Dortmund che vorrebbe riconfermarlo e le cifre sempre vertiginose e spaventosi per l’inglese, sia per il cartellino che per l’ingaggio. La richiesta per la cessione definitiva è infatti di 40 milioni di euro, la stessa di Mason Greenwood sempre del Manchester United osservato dal club di Torino, ma è l’ingaggio a far scappare soprattutto la Vecchia Signora: 8.5 milioni netti.

Giuntoli ci prova ma alle proprie condizioni, ovvero in prestito per dare continuità e valorizzare il calciatore come accaduto proprio negli ultimi mesi in Germania e con parte dell’ingaggio pagato dal club britannico. A tal proposito, svela TuttoSport, la strategia è quella di attendere il più lungo possibile: se non dovessero esserci proposte di acquisto, la Juventus sarebbe in prima fila per tale colpo. Strategia attendista dunque ma che alla fine potrebbe premiare. Chissà.