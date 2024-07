Calciomercato Juve, dopo Thuram pronto subito un altro annuncio

Calciomercato Juve: Cristiano Giuntoli è prossimo a scatenarsi. Il direttore tecnico juventino è infatti pronto a raccogliere tutti i frutti delle semine di queste settimane che hanno richiesto pazienza e abilità. Così dopo Douglas Luiz ora anche ufficiale per un colpo da 50 milioni di euro per il centrocampo di Thiago Motta, è arrivo un altro rinforzo è sempre per la mediana del nuovo 4-2-3-1: Khephren Thuram.

Calciomercato Juve, pronto 2° e 3° acquisto ufficiale

Se il brasiliano di Rio de Janeiro sarà la mente facendo da regista, il figlio d’arte dell’ex Lilian sarà invece i muscoli per dinamismo e forza fisica. Tale operazione, conferma anche TuttoSport oggi in edicola oltre a tutti gli altri giornali, è prossima alla chiusura per un totale di 20 milioni di euro bonus compresi. Un affare così vicino, con tanto di accordo con lo stesso calciatore, che fa pensare al Dt di poter chiudere già questa settimana.

Ma non è finita qui: è infatti pronto anche il terzo acquisto ufficiale. Si tratta in realtà del primissimo giocatore bloccato in questa sessione estiva, ovvero Michele Di Gregorio preso per altri 20 milioni di euro circa ma ancora in attesa della cessione di Wojciech Szczesny per approdare effettivamente alla Continassa. Ma ora che la Polonia è stata eliminata da Euro 2024 e che il mercato in Arabia Saudita ha aperto ufficialmente, è solo questione di tempo: nelle casse juventine 4-5 milioni di euro, nel portafoglio del 34enne addirittura 40 per due stagioni in Medio Oriente.