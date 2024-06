Calciomercato Juve, fila lunga per Huijsen: le squadre interessate

Calciomercato Juve, servirà un sacrificio importante per arrivare al grande colpo e sogno estivo bianconero rappresentato da Teun Koopmeiners. E il nome è stato già individuato da un bel po’, ovvero il talentuosissimo Dean Huijsen di rientro a Torino dopo il prestito alla Roma ma destinato a fare nuovamente le valigie e questa volta in maniera definitiva. E’ da lui che dovrà arrivare la parte cash che al momento manca per arrivare ai famosi 60 milioni di euro fissati dall’Atalanta per cedere il proprio trequartista olandese.

Calciomercato Juve, c’è la fila per Huijsen

La Vecchia Signora sarebbe ferma attorno ai 30 al momento, per cui ne servirebbero altrettanti che arriverebbero proprio grazie al giocatore spagnolo-olandese. Potenzialmente ha tutte le carte in tavola per un futuro a Torino e anche da protagonista, ma Cristiano Giuntoli – in comune accordo con Thiago Motta – ha deciso di immolare il talento di 19 anni per centrare appunto uno dei principali obiettivi di questa sessione estiva.

Si proverà così a fare un’operazione diretta con l’Atalanta inserendo il calciatore dato l’apprezzamento di Gian Piero Gaperini e la necessità di un difensore dopo l’infortunio di Giorgio Scalvini, altrimenti verrà venduto parallelamente e il cash verrà poi dirottato a Bergamo. E non mancano controparti per realizzare tale piano. Come infatti rivela Tuttomercatoweb, oltre alla Dea stessa, ci sono Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Newcastle e Bayer Leverkusen.