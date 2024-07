Calciomercato Juve, Giuntoli prepara un colpo allo scadere ad agosto

Calciomercato Juve, ci sono obiettivi per cui Cristiano Giuntoli si è prefissato di chiudere il prima possibile e altri per i quali la strategia migliore è attendere. Aspettare fino alla fine, fossero anche gli ultimissimi giorni di agosto se necessario: vale la pena quando la posta in palio è alta e non si può far diversamente.

Così se per Teun Koopmeiners ci sarà un’accelerata a strettifssimo giro appena piazzato Matias Soulé, e si proverà a definire Jean-Clair Todibo subito dopo, per l’esterno di fascia si potrebbe temporeggiare. Almeno per uno dei diversi nomi nel mirino della Juve che rappresenta però a oggi la priorità: parliamo di Jadon Sancho.

Calciomercato Juve, Sancho colpo in extremis?

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, da Manchester arrivano spiragli per una permanenza dell’inglese con la maglia dei Red Devils con l’apparente riappacificazione col proprio allenatore ma ancora non è detto del tutto. Se son rose fioriranno, nel frattempo la Vecchia Signora è vigile alla finestra e pronta a lanciare l’assalto decisivo se dovesse fiutare l’opportunità di affondare.

Si punta ad averlo in prestito considerando i costi enormi e per una tale modalità bisognerà attendere una delle ultime settimane del prossimo mese. Ma la società sta lavorando al punto da portarsi in pole, lì dove dovesse esserci alla fine una partenza dell’esterno di 24 anni. Sarebbe un colpaccio per il 4-2-3-1 di Thiago Motta.