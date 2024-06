Calciomercato Juve, idea Retegui per l’attacco: le ultime

Calciomercato Juve, si cerca anche un centravanti per questa sessione estiva. Anche perché Moise Kean è praticamente ceduto alla Fiorentina e Arkadiusz Milik anche è in uscita, così da lasciare un vuoto alle spalle di Dusan Vlahovic per un profilo da individuare come suo vice. Le idee sarebbero due: o un attaccante vero che possa coniugare bene il rapporto qualità-prezzo, oppure un esterno del 4-2-3-1 che in alternativa sappia muoversi anche come massimo terminale offensivo.

Calciomercato Juve, idea Retegui per l’attacco

Se quest’ultimo identikit corrisponde al profilo di Karim Adeyemi, per l’altro anche ci sarebbe un nome e cognome individuato da Cristiano Giuntoli: ovvero Mateo Retegui. Come rivela TuttoSport oggi in edicola, si tratta di un profilo già sondato a inizio aprile e che risponde in pieno alle caratteristiche cercate da Thiago Motta che vorrebbe un giocatore non troppo affermato e quindi con fame ma soprattutto con parecchia voglia di correre oltre che segnare per il pressing asfissiante che la sua squadra dovrà fare.

Sotto traccia i primi sondaggi sono partiti, ora bisognerà capire se vi sarà la possibilità di approfondire tale discorso. E non è da escludere, poiché col Genoa ci sono altri discorsi in ballo come quello in ultimo di Tommaso Barbieri cercato dal Grifone oltre a Fabio Miretti anche nel mirino ligure.