Calciomercato Juve, il Napoli chiede Barrenechea: intreccio Chiesa-Di Lorenzo?

Calciomercato Juve, possibile asse col Napoli nelle prossime settimane. Perché sono diversi i nomi che interessano da una parte e dall’altra e sarà probabilmente così tutta l’estate. Del resto in bianconero c’è Cristiano Giuntoli che la squadra azzurra l’ha costruita e porterebbe, potendo, diversi pezzi a Torino; dall’altra Giovanni Manna e Antonio Conte che hanno nella Vecchia Signora sempre un riferimento pur da avversari adesso.

Calciomercato Juve, Manna vuole Barrenechea a Napoli

Federico Chiesa, per esempio, è un nome nel mirino partenopeo ed è la squadra italiana più vicina poiché è quella che potrebbe avvicinarsi alle richieste del calciatore. L’agente ha incontrato la Juventus in queste ore, rapporti cordiali ma appuntamento a dopo l’Europeo così da lasciare tranquillo il giocatore durante la competizione che inizierà proprio questa sera.

Nel frattempo Madame, per quanto riguarda Napoli, guarda sempre a Giovanni Di Lorenzo ed è qui che può venirne fuori l’incastro come riporta TuttoSport: Manna ha infatti chiesto Enzo Barrenechea che ha visto crescere in maglia Juve, ma per il momento Thiago Motta ha fermato l’uscita dell’argentino in quanto ne apprezza le doti e vorrebbe vederlo dal vivo alla Continassa prima di prendere una decisione finale.