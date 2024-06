Calciomercato Juve, il Real Madrid dietro la frenata di Rabiot?

Calciomercato Juve, perché Adrien Rabiot non firma il ricco contratto che Cristiano Giuntoli gli ha messo sul tavolo ormai da tempo? Potrebbe esserci il Real Madrid dietro come rivela oggi La Gazzetta dello Sport. Sembrava una formalità il prolungamento ma a distanza di settimane l’ufficialità ancora non giunge e viene il dubbio che potrebbe non arrivare mai, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri del 29enne dal ritiro della nazionale francese che sanno quasi di chiusura.

Calciomercato Juve, il Real Madrid vuole Rabiot?

Non è stato un addio definitivo, chiaro, ma è apparso piuttosto freddo rispetto alla possibilità di proseguire in bianconero. “Thiago Motta allenatore è eccezionale, ha fatto grandi cose in Italia. Lo conosco bene, ho giocato 4-5 anni con lui. La Juventus ha fatto la scelta giusta”, è quanto ha dichiarato il Cavallo Pazzo sul neo allenatore in bianconero. Ma una frase pronunciata apre poi a mille dubbi. Ovvero: “Lui ha la sua carriera, io la mia. Vedremo”.

Stando agli ultimi spifferi – si legge sulla Gazzetta di oggi – l’ultimissima tentazione sarebbe rappresentata dai blancos per una colonia francese sempre più ampia con Mbappé che andrà ad aggiungersi ai vari Casalinga, Mendy e Thouameni e al Bernabeu starebbero pensando al centrocampista juventino per sostituire Toni Kross che saluterà il calcio dopo Euro 2024. Così fosse, Giuntoli avrebbe già in mente il sostituto: o Youssouf Fofana del Monaco oppure Khepheren Thuram del Nizza.