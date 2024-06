Calciomercato Juve, Kostic e Milik in uscita: dove andranno

Calciomercato Juve, ci sono due giocatori bianconeri attualmente fermi ai box ma destinati comunque a salutare la Continassa nonostante i recenti infortuni. Si tratta di Arkadiusz Milik e Filip Kostic i quali, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, restano in uscita in quanto non fanno parte del nuovo progetto tecnico di Thiago Motta che preferisce altri profili per il suo nuovo 4-2-3-1 juventino.

Considerando che per entrambi si tratta di infortuni non gravi, dovrebbero esserci le condizioni per piazzarli entrambi. Forse a cifra leggermente al ribasso data la situazione fisica subentrata ma comunque sufficiente per incassare, salutare e finanziare con questi esuberi quelli che sono i veri obiettivi per il nuovo corso bianconero.

Calciomercato Juve, in uscita Milik e Kostic

L’esterno serbo può finire comunque al Fenerbanhce dove José Mourinho è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, mentre potrebbe restare in Serie A l’attaccante polacco che in queste ore è stato proposto al Bologna e magari se ne riparlerà più avanti.

L’attaccante dell’Est può essere sia una soluzione per gettare le basi di un affare successivo riguardante Roberto Calafiori, anche se non per uno scambio diretto data la clausola pro Basilea per la metà delle contropartite frena il Bologna, sia indipendentemente dall’arrivo o meno del difensore protagonista a Euro 2024 per il quale Motta farebbe comunque carte false pur di averlo con sé anche a Torino.

Considerando che Moise Kean va dritto verso l’approdo alla Fiorentina, Milik potrebbe diventare davvero una pista calda per la squadra di Vincenzo Italiano che ha bisogno di qualità ed esperienza soprattutto internazionale per la Champions League.