Calciomercato Juve, la lista epurati di Thiago Motta: 7 bocciati

Calciomercato Juve, c’è una lista di epurati di Thiago Motta che il tecnico ha anche già consegnato a Cristiano Giuntoli e riguarda ben sette giocatori bocciati: lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Giocatore che, pur di valore magari, non rientrano comunque nel nuovo progetto juventino del tecnico italo-brasiliano.

Calciomercato Juve, Thiago Motta boccia 7 juventini

Il primo di questa lista però è già in uscita: si tratta di Moise Kean prossimo alla Fiorentina per un affare da 15 milioni di euro con bonus che potrebbero portare la cifra potenzialmente fino ai 18 più il risparmio sull’ultimo anno di contratto da 2.5 milioni di euro. In lista di sbarco c’è anche Arkadiusz Milik ritenuto poco “fresco” e utile alla causa dal mister. In questo caso il risparmio per lo stipendio ammonterebbe a circa 6 milioni lordi. F

uori dal progetto anche Weston McKennie e come lui pure Mattia De Sciglio e Filip Kostic. La sorpresa, invece, è rappresentata da Daniele Rugani nonostante il recente rinnovo contrattuale: per Motta non è da considerare nel gruppo ed è pertanto comunque in uscita. Come lo stesso Arthur che di rientro in bianconero non avrà un’altra chance juventina. Tutti questi giocatori porterebbero a un risparmio da oltre 30 milioni di euro sul monte ingaggio. Ora bisogna solo trovare acquirenti e destinazioni in cui piazzarli, ma pian piano il direttore tecnico ci riuscirà come del resto ha già iniziato a fare.