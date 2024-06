Calciomercato Juve, Morata può tornare davvero? Come stanno le cose

Calciomercato Juve, Alvaro Morata riaccende la passione dei tifosi bianconeri. Dopo Spagna-Italia, infatti, l’attaccante iberico ha postato una foto col suo ex compagno di squadra Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione azzurra, al quale ha regalato anche la sua numero 7 delle Furie Rosse. Il commento più gettonato dei sostenitori bianconero è stato “Torna a casa, torna a Torino”.

E se dipendesse da lui, lo farebbe da subito e senza ombra di dubbi. Ufficialmente si mantiene cauto come ha fatto ai microfoni nel post partita del match di Euro 2024: “Se tornerò in Italia? Non lo so. In Italia verrò di sicuro in vacanza, come sempre, è un posto bellissimo. È la mia seconda casa”. Ma la verità è che prenderebbe subito il primo aereo per approdare a Torino se potesse davvero.

Calciomercato Juve, possibile il ritorno di Morata?

Ma in tutto questo qual è la posizione del club? Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il 31enne non è una priorità del Dt Cristiano Giuntoli ma può trasformarsi in un’opportunità da cogliere per rinforzare il reparto offensivo. Anche perché si adatterebbe bene nel nuovo 4-2-3-1, agendo ovviamente da punta come vice Vlahovic ma all’occorrenza muovendosi anche sulla fascia sinistra.

Soprattutto se dovesse calare le pretese rispetti gli attuali 5 milioni che percepisce, potrebbe diventare un’occasione di mercato da considerare. In rottura con l’Atlético Madrid, ha una clausola da 12 milioni di euro che lo rende appetibile. La società potrebbe dunque seriamente prendere in considerazione tale pista.