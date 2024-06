Calciomercato Juve, perché Rabiot non firma: svelato il vero motivo

Calciomercato Juve, manca ancora una risposta da Adrien Rabiot per la proposta di rinnovo e ora spunta anche ill vero motivo come riporta il Corriere del Torino oggi in edicola. Sembrava il tutto appena una formalità considerando la sua presunta voglia di bianconero e una mega proposta messa sul tavolo dal Dt Cristiano Giuntoli per un messaggio importante lanciato al giocatore, invece non sono da escludere sorprese.

Calciomercato Juve, perché Rabiot non firma il rinnovo

Dietro la mancata firma del centrocampista ex PSG, infatti, ci sarebbe un interesse economico. Il calciatore attende probabilmente una super offerta dalla Premier League o in alternativa vorrebbe spuntare qualcosa in più al club bianconero nonostante l’offerta già importantissima al netto soprattutto del nuovo tetto ingaggi (cifre seppur contenute sul piano fiscale dal Decreto Crescita).

Da questo punto di vista per la società non intende derogare: ritiene adeguata la proposta fatta e non ci saranno ulteriori rilanci arrivando magari agli 8 milioni di euro netti all’anno a cui il giocatore punta. Il 29enne è ritenuto centrale per il nuovo ciclo bianconero e Thiago Motta ci punta fortemente, ma la Vecchia Signora, fatto il passo importante, non si svenerà per trattenerlo. Ora Rabiot dovrà fare il suo dimostrando di voler restare a Torino. Altrimenti occhi sempre dalla Francia per il sostituto: Youssouf Fofana del Monaco e Khéphren Thuram del Nizza sono le alternative già pronte.