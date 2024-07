Calciomercato Juve, preso Cabal: e ora cosa accade con Todibo?

Calciomercato Juve, gran colpo di scena nelle ultimissime ore con Cristiano Giuntoli che ha chiuso per Juan Cabal del Verona scavalcando l’Inter che sembrava parecchio in vantaggio. Un affare totale da 12 milioni di euro e portato magistralmente avanti a fari spenti, per poi calare il jolly al momento decisivo beffando i nerazzurri che si sentivano ormai sicuro sul calciatore.

Così dopo Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram ecco che Thiago Motta potrà contare anche sul colombiano che rappresenta un jolly potendosi muovere sia al centro della difesa che sulla corsia sinistra come terzino. Salgono così a quattro gli acquisti in attesa di proseguire questa campagna estiva non ancora terminata.

Calciomercato Juve, Cabal escluderà Todibo?

E in tutto questo che ne sarà ora di Juan-Clair Todibo che rappresentava l’obiettivo numero uno per la retroguardia una volta sfumato Roberto Calafiori? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il rinforzo sudamericano non esclude il secondo eventuale acquisto dal Nizza. Cabal numericamente andrà infatti a sostituire Daniele Rugani in uscita oltre che a rappresentare l’esterno sinistro di riserve.

Dunque si andrà regolarmente avanti per poter portare alla Continassa anche il 24enne ex Barcellona che scalpita per seguire le orme di Thuram jr con cui è in contatto e di approdare alla Continassa nelle prossime ore. Giuntoli, per accelerare e definire, ha provato a impostare la trattativa con un altra formula. Bisognerà capire cosa diranno dalla Costa Azzurra.