Calciomercato Juve, quale futuro per Miretti? La posizione di Thiago Motta

Sta prendendo forma il nuovo centrocampo Juve grazie al calciomercato bianconero. Michele Di Gregorio a parte pronto alle visite mediche, sono infatti per la mediana i primi due colpi in campo per questa sessione estiva: Douglas Luiz che avrà il ruolo di nuovo regista e Khéphren Thuram che è praticamente un nuovo giocatore della Vecchia Signora che rappresenterà invece i muscoli e il dinamismo. Affare chiuso sulla base di 25 milioni di euro e pronto a sbarcare a Torino per i test di rito e la firma sul contratto.

Calciomercato Juve, la posizione di Thiago Motta su Fabio Miretti

A completare il reparto ci saranno due giocatori già noti alla Continassa: Nicolò Fagioli reduce dalla delusione di Euro 2024 per una spedizione assolutamente fallimentare e Manuel Locatelli che invece è rimasto scontato per la mancata convocazione del Ct Luciano Spalletti e da recuperare anche sul piano soprattutto psicologico.

Ci sarebbe però un altro nome da considerare e non si tratta di Weston McKennie in uscita, quanto piuttosto di Fabio Miretti. Quale futuro per il 20enne cresciuto nelle giovanili juventine? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il calciatore non dispiace a Thiago Motta ma il tutto dipenderà dagli sviluppi di mercato e potrebbe alla fine anche partire. In particolare se Adrien Rabiot ci ripensasse e alla fine andrebbe a mettere la firma sul rinnovo di contratto, non ci sarebbe più spazio per il classe 2003 di Pinerolo.