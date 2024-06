Calciomercato Juve, riprende quota Saelemaekers: la situazione

Calciomercato Juve, e se invece di un pupillo di Thiago Motta da Bologna ne arrivasse un altro? E’ questo lo scenario che rischia di prendere seriamente corpo mentre si fa più complicato il quadro per Roberto Calafiori e al contempo, come rivela TuttoSport, riprende quota un’altra ipotesi: quella relativa ad Alexis Saelemaekers. Il belga, rientrato al Milan in quanto non rientrato nei nuovi piani rossoblu con Vincenzo Italiano in panchina, è fuori dal progetto anche rossonero ed è ufficialmente sul mercato.

Calciomercato Juve, può arrivare Saelemaekers

Una situazione che può tradursi in un’occasione preziosa per la Vecchia Signora che nel frattempo cerca un esterno di fascia e tra l’altro proprio con tali caratteristiche, ovvero duttili tatticamente ma capace al contempo di incidere davanti e aiutare concretamente anche in fase di contenimento. Qualità che in effetti il 24enne ha come dimostrato anche nell’ultimo campionato, affermandosi come uno dei principali protagonisti della conquista della Champions League bolognese 60 anni dopo dall’ultima volta.

Si tratterebbe per Cristiano Giuntoli di un affare low cost, in quanto di ‘soli’ 10 milioni di euro e inizialmente anche in prestito con riscatto successivo. Ed è per questo che il Dt tiene in stand-by la carta consapevole di poterla pescare all’occorrenza ma nel frattempo continua a guardarsi attorno per capire se emergono possibilità più importanti. Il tecnico italo-brasiliano apprezzerebbe particolarmente di riavere un suo pupillo, magari non come esterno principale del nuovo 4-2-3-1 juventino ma come preziosissima alternativa.