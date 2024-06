Calciomercato Juve, risolto per Douglas Luiz! Cambio contropartita

Calciomercato Juve, sospiro di sollievo per Douglas Luiz: si sblocca infatti la trattativa con l’Aston Villa dopo i problemi creati da Weston McKennie e le sue enormi richieste economiche. Le parti però, dopo ore di lavoro frenetico, sono riuscite finalmente a trovare una soluzione come annunciato da SkySport.

Calciomercato Juve, ok affare Douglas Luiz

La soluzione è stata trovata nel cambio della contropartita: non più il centrocampista USA quanto piuttosto Enzo Barrenechea. Alla fine è stato individuato nel centrocampista argentino il tassello per non salvare un affare ormai in piedi e spedito. Il club inglese ha provato a chiedere Matias Soulé nell’affare, ma la società bianconera si è rifiutata poiché intenzionata a cederlo in separata sede per monetizzare il più possibile così da finanziare l’arrivo di Teun Koopmeiners o Roberto Calafiori.

Quindi salvo sorprese ci finirà l’altro talento di rientro dal Frosinone a Birmingham più Samuel Iling Junior e un conguaglio economiche che salirebbe a 25 milioni di euro rispetto ai 20 precedenti quando McKennie era ancora nell’affare. A Torino, oltre il brasiliano attualmente impegnato con la Coppa America, quindi arriverà regolarmente anche Alisha Lehmann che andrà a rinforzare le J Women. Cristiano Giuntoli ha salvato l’affare e consegnerà così un rinforzo importante a Thiago Motta per il centrocampo. L’obiettivo è fargli fare coppia con Adrien Rabiot nel nuovo 4-2-3-1, ma si attende in tal senso la risposta dell’ex PSG che dal ritiro non fa ben sperare.