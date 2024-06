Calciomercato Juve, rispunta Holm: possibile asse col Genoa

Calciomercato Juve, possibile colpo sulla fascia destra. Non si tratterebbe del profilo titolare cercato per la trequarti del nuovo 4-2-3-1, piuttosto di un potenziale talento su cui investire per un futuro utilizzo o come possibilità di monetizzazione. Si tratta di Emil Holm, classe 2000 di proprietà dello Spezia e in prestito all’Atalanta nell’ultima stagione. Il giocatore però ora ha fatto ritorno in Liguria e la Vecchia Signora ci fa più di un pensierino.

Calciomercato Juve, rispunta Holm

Come riportato da Gianluca Di Marzio in diretta a SkySport, dopo un interesse già in passato per il club bianconero, questo ci ripensa ora per una possibile operazione col Genoa. Si parlerebbe nella fattispecie di un acquisto a titolo definitivo da parte della società bianconera per poi girarlo in prestito in rossoblu.

L’asse col Grifone è caldo e può a prescindere includere anche altri giocatori. Fabio Miretti è un profilo nel mirino della società genoana per una possibile operazione a titolo definitivo, così come potrebbe esserlo anche quello di un altro talento juventino lontano però da Torino nell’ultima annata: Tommaso Barbieri, per una possibile cessione al Genoa con percentuale sulla futura rivendita per Madame.