Calciomercato Juve, ritorno Morata? Cosa filtra dal club bianconero

Calciomercato Juve, Alvaro Morata resta sullo sfondo in attesa di possibili novità. Non è al momento un’idea concreta ma può diventarlo successivamente. Il vice di Dusan Vlahvoic non è una priorità del resto, ma potrebbe diventarlo quando – dopo aver ceduto Moise Kean alla Fiorentina in queste ore – saluterebbe anche Arkadiusz Milik che rientra tra i 7 esuberi indicati da Thiago Motta a Cristiano Giuntoli. Ovvero i sette giocatori che non rientrano nella sua nuova Juventus e che andranno ceduti per non lasciarli ai margini alla Continassa.

Calciomercato Juve, Morata può tornare davvero?

Ma cosa può accadere con Morata? Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, una terza esperienza juventina per il 31enne è percorribile anche alla luce di una clausola di ‘soli’ 12 milioni di euro che rende l’occasione ghiotta. La Vecchia Signora è dunque potenzialmente interessata alla possibilità. Certo ci fosse modo di risparmiare ulteriormente sul costo del cartellino, all’insegna della nuova linea sostenibile tracciata da Dt e considerando l’età dello spagnolo, sarebbe ancora meglio.

Per questo motivo è lecito attendersi eventuali sviluppi non a stretto giro ma tra fine luglio e inizio agosto, quando magari le dinamiche a Madrid metteranno Morata ancor più alla porta e con un prezzo che potrebbe calare. Anche il giocatore, per tornare in Piemonte, dovrebbe però fare delle rinunce rispetto ai 5 milioni di euro attualmente percepiti.