Calciomercato Juve, salta Soulé alla Roma? Gli aggiornamenti

Calciomercato Juve: ci sarebbe la possibilità di un futuro ancora nel Lazio per Matias Soulé reduce dal prestito al Frosinone, ma tale scenario sembra che stia già sfumando. Prima la Roma e poi i biancocelesti avrebbero puntato l’attaccante argentino in uscita dalla Juventus: i giallorossi avrebbero individuato nel 21enne l’erede di Paulo Dybala per il futuro che sia in caso di cessione o non della Joya, mentre per la società di Claudio Lotito sarebbe invece un nome per infiammare la piazza dopo la delusione di questi mesi tra l’esonero di Maurizio Sarri e l’uscita lampo poi anche di Igor Tudor.

Calciomercato Juve, niente Soulé-Roma?

Alla fine, probabilmente, ambo le parti resteranno a bocca asciutta. Perché la Juventus alza l’asticella per il talento di Mar de la Plata, tanto da non averlo inserito nell’affare con l’Aston Villa per sbloccare l’operazione Douglas Luiz. Il motivo? La valutazione di 40 milioni di euro. Un prezzo importante con cui la società intende incassare per dirottare tale tesoretto su uno dei due grandi obiettivi di quest’estate, ovvero Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners.

Una cifra, però, che difficilmente la Roma potrebbe raggiungere e infatti sembra che si stia già defilando dalla corsa come quella per Federico Chiesa ma in questo caso per le richieste dell’ingaggio del giocatore. Anche lo stesso Lotito sarebbe rimasto spiazzato dalle richieste juventine per Soulé, in quanto disposto a mettere sul piatto ‘solo’ 20 milioni di euro.