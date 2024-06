Calciomercato Juve, sfida col Bologna per il terzino di Euro 2024

Calciomercato Juve, occhi anche per la fascia mancina bassa. Perché c’è un vuoto da colmare lì con la partenza di Alex Sandro dopo 9 anni di bianconero: vero che c’è Andrea Cambiaso fresco anche di rinnovo contrattuale, ma servirà ovviamente un alternativa per la corsia anche perché Mattia De Sciglio – potenzialmente adattabile sulla sinistra come ormai noto – non offre tantissime garanzie e in realtà dovrebbe essere anche in uscita.

Calciomercato Juve, occhi su Mario Mitaj

Un nome Cristiano Giuntoli lo ha individuato e si tratta di un nome che probabilmente i tifosi juventini – come tutti gli altri italiani – hanno anche ammirato sabato scorso: si tratta di Mario Mitaj, esterno della Lokomotiv Mosca impegnato a Euro 2024 con la nazionale albanese che ha affrontato l’Italia di Luciano Spalletti. Il giocatore, valutato circa 10 milioni di euro, è seguito dalla Vecchia Signora ma anche dal Bologna che pure cerca rinforzi in vista della storia partecipazione alla Champions League come riporta TuttoSport.

Intervenuto in conferenza stampa, il giocatore ha anche commentato un possibile approdo in Serie A: “In questo momento non penso al futuro, penso solo alla Nazionale e alle due partite che mancano. La mia testa adesso è rivolta solo alla Nazionale”. Prendendo anche le parti poi di un compagno di squadra che in Italia fa proprio il terzino: “Le critiche a Hysaj? Non è bello andare contro un giocatore. Hysaj ha contribuito tantissimo all’Albania, ha dato sempre l’anima”.