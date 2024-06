Calciomercato Juve, sfuma un’idea: è fatta col Bologna 

Calciomercato Juve: salta un possibile acquisto bianconero. Non si tratta di una pista prioritaria, assolutamente, ma appena di un’ipotesi soltanto valutata dal club bianconero che si è infatti limitato a una chiacchierata esplorativa con l’intenzione, semmai, di approfondire la questione più avanti qualora ci fosse stata ancora la possibilità. Si tratta di Emil Holm di proprietà dello Spezia e in prestito all’Atalanta nell’ultima stagione.

Calciomercato Juve, niente bianconero: va al Bologna

Come annuncia La Repubblica oggi in edicola, la trattativa è stata praticamente chiusa dal Bologna che continua a cercare rinforzi importanti in vista della storica partecipazione alla prossima Champions League dopo 60 anni dall’ultima apparizione dei rossoblu. E in attesa di nomi più roboanti come magari può esserlo Moise Kean, la società ha chiuso appunto per l’esterno scandinavo che assicura fisicità e qualità.

Il giocatore, ora, diventerà un rinforzo felsineo effettivo nelle prossime ore. Nel frattempo col Bologna resta vivo l’asse per Roberto Calafiori anche se la società continua a fare muro totale ma non si escludono altri affari a prescindere o che possano poi portare a una fumata bianca per il difensore attualmente in Germania per Euro 2024. Secondo Il Giornale oggi in edicola, nelle ultime ore la Vecchia Signora ha proposto Arkadiusz Milik alla società di Saputo.