Calciomercato Juve, sfumato Calafiori: il nuovo obiettivo in difesa

Arrivano cattive notizie purtroppo sul fronte calciomercato Juve: Cristiano Giuntoli non riuscirà infatti a portare a Torino il pupillo di Thiago Motta, ovvero quel Riccardo Calafiori che rappresentava uno degli obiettivi di assoluta priorità per l’allenatore bianconero. Sebbene la voglia di Torino del giocatore e la disponibilità nel raggiungere il suo ex allenatore che gli ha cambiato la carriera, alla fine il 22enne va dritto verso la Premier League dove l’Arsenal sta sbaragliando la concorrenza con un’offerta da 50 milioni di euro.

Calciomercato Juve, chi arriverà ora al posto di Calafiori

Un peccato per la Vecchia Signora perché vantava anche un principio di accordo col calciatore, ma l’affondo dei Gunners ha ribaltato completamente li scenari e ora non resta che trovare un’alternativa alla Continassa. In realtà questa è stata anche già individuata come riporta il Corriere Torino oggi in edicola: ovvero Jakub Kiwior proprio dell’Arsenal, già allenato in passato da Motta allo Spezia e a questo punto in uscita dall’Emirates Stadium.

Altrimenti pronto Jean-Clair Todibo dal Nizza, club dal quale nel frattempo arriverà Khéphren Thuram. Sono loro i candidato adesso nel rinforzare il reparto arretrato e in particolare a insidiare Federico Gatti per il ruolo di titolare accanto all’inamovibile Gleison Bremer che rappresenta una delle colonne portanti della nuova Juve.