Calciomercato Juve, sì dell’Atalanta per Huijsen. Ma c’è un problema

Calciomercato Juve, si attende il momento esatto per innescare l’asse con l’Atalanta per il più grande obiettivo di quest’estate: si tratta di Teun Koopmeiners, priorità non più solo di Cristiano Giuntoli per alzare pesantemente il tasso qualitativo a centrocampo ma anche di Thiago Motta che attorno all’olandese vorrebbe contribuire la nuova Juventus col 4-2-3-1 con uno strapotere offensivo non indifferente a quel punto con Kenan Yildiz da una parte, un esterno da individuare dall’altra e soprattutto Dusan Vlahovic davanti.

Calciomercato Juve, novità scambio Koopmeiners-Huijsen

L’accordo con Koopmeiners c’è ed è sulla base di un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro: il giocatore vuole solo il bianconero e attende la telefonata per poter raggiungere Torino e fare un salto di carriera importante dopo gli anni a Bergamo coronati dalla vittoria dell’Europa League. Per la fumata bianca è necessario ‘appena’ accontentare la richiesta della Dea di 60 milioni di euro per la cessione del calciatore: facile a dirsi parole, di meno quando questo cash va concretamente trovato.

La soluzione quasi sicuramente sarà l’inserimento di una contropartita tecnica che offrirà un rinforzo importante a Gian Piero Gasperini e soldi importanti al contempo da poter reinvestire sul mercato. Il difensore Dean Huijsen è la carta che potrebbe sboccare la vicenda e la società lombarda, svela Il Giornale oggi in edicola, gradisce il giocatore ma lo valuta 15 milioni di euro rispetto ai 30 juventini: significa che il 19enne più 30 milioni di euro non basteranno a chiudere.