Calciomercato Juve, sorpresa Douglas Luiz: novità sulla cifra?

Calciomercato Juve: è arrivato il famoso “here wo go” dell’esperto di mercato Fabrizio Romano per l’operazione di Douglas Luiz. Il che significa che l’affare è praticamente imminente e in chiusura dopo la spavento di questi giorni quando Weston McKennie ora indirizzato verso la MLS ha seriamente rischiato di compromettere una trattativa pronta e per la quale mancava appunto solo il sì del 25enne americano.

Alla fine decisiva è stata la contromossa del Dt Cristiano Giuntoli che con abilità ha individuato in Enzo Barrenechea il profilo per sbloccare la fase di stallo, seppur costretto a cambiare alcune condizioni dell’affare. Come confermato da Romano, sarà in effetti il centrocampista argentino ad andare all’Aston Villa insieme a Samuel Iling-Junior. Siamo ormai nella fase decisiva con scambio dei documenti e visite mediche a strettissimo giro.

Calciomercato Juve, in chiusura Douglas Luiz

Spunta però una novità per quanto riguarda la cifra finale dell’affare: 28 milioni di euro e non 25 come sembrava, almeno a detta del giornalista esperto di calcio internazionale. Un rialzo dovuto appunto per il cambio di contropartita tecnica ritenuta con prospettive importanti ma meno pronta del centrocampista USA che era un obiettivo diretto dei Leoni.

Fermo restando che la parte economica, come svelato in questi giorni da varie fonti, potrebbe calare in base al rendimento dei due juventini coinvolte nell’affare in direzione Birmingham. Sulle quali il direttore tecnico juventino, da vecchia volte, ha comunque strappato anche una percentuale sulla futura rivendita.