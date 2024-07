Calciomercato Juve, sorpresa per Nicolussi Caviglia? La novità

Calciomercato Juve, possibile sorpresa per il futuro di Hans Nicolussi Caviglia. Il 24enne potrebbe infatti non rientrare tra gli esuberi da piazzare o o comunque potrebbe prendere una direzione differente da quella che si stava delineando. Sembrava infatti a un passo dal trasferimento al Venezia per 7 milioni di euro, invece ora non è da escludere una sua permanenza in rosa come riporta TuttoSport oggi in edicola o una deviazione in extremis al massimo.

Calciomercato Juve, novità per Nicolussi Caviglia

Sebbene il club neopromosso fosse pronto a chiudere a titolo definitivo, infatti, l’agente ha bloccato la cessione per due motivi: in primis per la stima che Thiago Motta ha manifestato nei confronti del classe 2000. Il tecnico italo-brasiliano ha apprezzato le caratteristiche e l’impegno del giovane juventino e ora calciatore e entourage sperano in una possibile permanenza in rosa in caso di promozione definitiva con la nuova guida tecnica e non hanno fretta per un trasferimento per le prossime ore.

Altrimenti occhio sullo sfondo a un’altra chance che si sta delineando: il Como. Il club biancoblù sta mettendo su una squadra importante con ambizioni non indifferenti e Caviglia potrebbe spostarsi in Lombardia piuttosto che in Veneto in caso di uscita. Con Cesc Fabregas potrebbe infatti avere ambizioni differenti.