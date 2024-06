Calciomercato Juve, sono ore calde per la potenziale uscita di Wojciech Szczesny. Perché il portiere polacco è destinato a far le valigie dato l’approdo ormai imminente di Michele Di Gregorio dal Monza e in generale un contratto pesantissimo da 6.5 milioni di euro in scadenza nel 2025. E ci sono novità importanti per quanto riguarda la pista araba dell’Al Nassr con Cristiano Ronaldo che potrebbe fare, indirettamente, un grandissimo favore alla sua vecchia squadra convincendo il suo ex compagno di squadra a sbarcare in Arabia Saudita.

Calciomercato Juve, Szczesny ai saluti

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, alla Continassa, dopo i contatti delle ultime ore, hanno capito che la società medio-orientale non intende a badare spese pur di convincere l’estremo difensore. Si parla di 20 milioni al giocatore per due anni e di un indennizzo di tutto rispetto alla Vecchia Signora che attende l’offerta ufficiale nelle prossime ore.

Considerano il tutto, la società si accontenterebbe di un assegno da 5 milioni più bonus per la fumata bianca: ci guadagnerebbe e in più alleggerirebbe il bilancio da uno degli stipendi più onerosi di tutto il tetto ingaggio. Il portiere, grazie alla mediazione di CR7 e il pressing dell’Al-Nassr, ci sta pensando. Dovesse andar effettivamente via, Mattia Perin sarebbe confermato secondo e Carlo Pinsoglio resterebbe come terzo.

Szczesny ai saluti, è confermato

E sembra che si vada proprio in questa direzione considerando gli ultimi aggiornamenti. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha infatti annunciato poco fa che: “Il trasferimento di Wojciech Szczesny all’Al Nassr è ormai alle fasi finali. Contratto biennale quasi concordato, ultimi dettagli da chiarire e poi il via libera atteso a breve. La Juve riceverà circa 5 milioni di euro e risparmierà lo stipendio”.