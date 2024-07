Calciomercato Juve, un’altra squadra araba su Szczęsny: le novità

Calciomercato Juve, si riaccende una pista araba per Wojciech Szczęsny: una potenziale manna dal cielo per Cristiano Giuntoli che dopo aver preso Michele Di Gregorio deve necessariamente – e il più velocemente possibile – piazzare il portiere polacco per non creare equivoci o situazioni che potrebbero penalizzare il club bianconero. Anche perché il suo ingaggio si sente eccome sul bilancio juventino: parliamo di 6.5 milioni netti per un ultimo anno di contratto fino al 2025.

Calciomercato Juve, nuova chiamata dall’Arabia per Szczęsny

Da questo punto di vista, sfumato l’Al Nassr del suo ex compagno di squadra in bianconero Cristiano Ronaldo, spunta un’altra opportunità dall’Arabia Saudita con l’interesse concreto dell’Al-Ittihad come riporta TuttoSport oggi in edicola. Uno scenario che potrebbe fare tutti felici, adesso: appunto la società che ha l’esigenza di piazzarlo e il giocatore che torna a ricevere una ricchissima offerta una volta sfumati i 20 milioni di euro all’anno a causa del suo tentennare troppo.

Anche perché in alternativa non sono comparse troppe opportunità, appena il Monza di Adriano Galliani per un’operazione però da incastrare a dovere – come lo stipendio da spalmare e l’indennizzo economico per la Vecchia Signora – e destinata eventualmente a decollare solo ad agosto inoltrato. Ecco perché una soluzione in Medio Oriente, alla fine, potrebbe essere quella ideale davvero per tutti. Il portiere ex Roma, attualmente ancora in vacanza, sta riflettendo sul da farsi.