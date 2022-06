Camoranesi: “Di Maria perfetto, Cuadrado il più forte in Italia”

Mauro Camoranesi, ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, è stato intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ex bianconero ha detto la sua anche su Angel Di Maria e Filip Kostic, obiettivi di mercato della Juve Ecco le sue parole:

DI MARIA – “Non mi piace parlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recupera palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far segnare”.

Camoranesi parla del mercato Juve

KOSTIC – “Sì, perché per quello che chiede Allegri ai suoi servono giocatori che sappiano fare duelli sulle fasce, che siano in grado difendere e di attaccare. A parte Cuadrado, in questo momento la Juve non ha altri giocatori con queste caratteristiche. Juan è l’esterno più forte del nostro campionato. Gli invidio la velocità, ha fantasia e tiro e sa fare cross. Un esterno deve saper sorprendere l’avversario e lui ci riesce benissimo”.

CHIESA – “Mi piace molto, in un anno ha fatto tanto, una buona prima stagione nella Juventus, anche se non è stato tanto regolare per colpa degli infortuni, e un ottimo Europeo. Adesso però deve mantenere le aspettative”.