Capello attacca: “Allegri deve fare qualcosa in più e non il battutista”

Capello attacca – Fabio Capello parla a Sky Sport dopo Fiorentina-Juve. Le parole dell’ex tecnico bianconeri in merito alla gestione di Allegri di questo inizio di stagione riportate da ilbianconero.com:

“Ho guardato la classifica, con tutte le critiche che sta ricevendo, è comunque a due punti dal primo posto. Pensa se giocasse bene. È una squadra da costruire, mancano i giocatori importanti che fanno la differenza. Allegri non ha ancora a disposizione i suoi giocatori”.

Capello attacca Allegri

“La Juve non può giocare in questa maniera: ha fatto un buon primo tempo, McKennie ha avuto l’occasione per fare gol e poi lo hanno subito. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra per tornare a vincere”.

“La Juventus va a momenti, non si capisce cosa vuol fare. I risultati non sono eccezionali però è lì a due punti dalla vetta”.