Cassano attacca: “Juve un disastro, vergognosa una roba così”

Antonio Cassano, ex giocatore, direttamente dalla sua pagina Instagram ha commentato in maniera molto dura, come è consueto fare, le prestazioni della Juventus in Champions League:

“Ieri il Benfica ha fatto sei gol in casa del Maccabi Haifa e la Juventus continua a dire: ‘Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato bene, c’è tanta rabbia’. Ma rabbia di che?“.

“Hanno fatto un disastro, un bagno di sangue, hanno fatto una roba vergognosa facendo cinque sconfitte su sei e ancora che continuano a tirare la volata ad Allegri. Ha fatto schifo quest’anno in Champions League. Punto”.