Cassano: “Juve, che schifo vincere così! Vittoria con l’Inter immeritata”

Antonio Cassano ha detto la sua su Juve-Inter ai microfoni della Bobo TV. Ecco il suo pensiero: “Per 45 minuti la Juventus non ha fatto mezzo tiro in porta in casa. Hanno lasciato fare la partita all’Inter. Se i nerazzurri facevano due o tre gol nel primo tempo, nessuno poteva dire niente”.

“A risolvere la partita ci hanno pensato due sgasate di un giocatore fantastico come Kostic. Due assist e il palo con una gran parata di Onana. Sullo 0-0 i nerazzurri potevano fare tre gol e sull’1-0 potevano pareggiare e andare in vantaggio. Lautaro Martinez si è mangiato un gol clamoroso”.



E ancora: “La vittoria dei bianconeri non è meritata. È un modo di vincere che mi fa schifo. L’Inter prende sempre gol in contropiede per disattenzioni. Non c’è equilibrio. Sono due squadre definitivamente fuori dalla lotta scudetto a meno di un crollo di Napoli, Milan e Lazio“.