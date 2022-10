Cassano sminuisce la Juve: “Il Maccabi in Italia retrocede”

Cassano sminuisce la Juve – Antonio Cassano sul proprio profilo Instagram ha voluto dire la sua sulla vittoria della Juve contro il Maccabi Haifa.

Ecco il suo commento: “La Juve ha fatto quello che doveva fare anche con il Bologna, vincere la partita. Sul 2-1 si è complicata la vita, potevano anche pareggiare e hanno avuto 5-6 occasioni importanti”.

“Con tutto il rispetto del Maccabi, se vengono in Italia fanno fatica a salvarsi, è una squadra normalissima. L’ha risolta il giocatore più forte, Di Maria, in Italia conta il risultato ma a me non hanno convinto”.