Chiellini commosso: “Sarò sempre grato alla Juve!”

Chiellini commosso – Dopo l’annuncio-video dello stesso giocatore, il comunicato ufficiale del club: Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Ecco la nota della società californiana:

LAFC ha annunciato oggi di aver ingaggiato il leggendario difensore italiano Giorgio Chiellini per un contratto con Targeted Allocation Money (TAM) fino al 2023. Chiellini occuperà una posizione nella squadra internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 ed il certificato di trasferimento internazionale (ITC).

Chiellini commosso, le parole d’addio alla Juve



Chiellini, 37 anni, arriva al LAFC dalla Juventus FC, squadra di Serie A italiana, dove ha trascorso 17 anni conducendo il club in una corsa senza precedenti che ha compreso nove titoli consecutivi di Serie A dal 2011 al 2020. Tre volte Difensore dell’anno in Serie A, Chiellini è stato nominato per la Squadra dell’anno del campionato italiano per cinque volte consecutive dal 2012 al 2018, oltre ad aver vinto cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.

“Giorgio è un giocatore ed una persona speciale, unica nel suo genere”, ha dichiarato il co-presidente e direttore generale del LAFC John Thorrington.

“L’ingaggio di Giorgio è stata un’opportunità unica per migliorare il nostro club. Lui complementerà quella che crediamo sia già una squadra forte, perché ogni giorno darà il miglior esempio con la sua leadership, la sua competitività e la sua esperienza. È un vincitore costante ai massimi livelli e siamo grati che abbia scelto il LAFC per unirsi alla nostra ricerca di trofei”.

Non si è fatto attendere nemmeno il commento dell’ex capitano della Juve, che si è espresso così sui social: “Ho fortemente voluto questo nuovo capitolo della mia carriera e ringrazio il LAFC per questa opportunità. Sarò sempre grato per i miei anni con la Juventus e non vedo l’ora di vincere altri trofei a Los Angeles”.